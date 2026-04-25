Что касается энергетической сферы, то в такой очень сложный период мы получили 11 пакетов помощи. Мы выражаем благодарность Азербайджану за эту помощь. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе заявления для прессы после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Также поблагодарив президента Ильхама Алиева за помощь детям из Украины, Зеленский отметил:

«Вы помогаете нашим детям. Наши дети приезжают из прифронтовых регионов. Они столкнулись с тяготами, пострадали от войны. Более пятисот украинских детей находятся здесь, и мы признательны Вам за эту поддержку».