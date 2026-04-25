Президент России Владимир Путин вспомнил, как позвонил Владимиру Жириновскому в больницу, когда тот был в критическом состоянии. Об этом Путин рассказал в документальном фильме ВГТРК «Владимир Жириновский», фрагмент опубликован в телеграм-канале.

«Я помню последний разговор с ним. Позвонил ему по телефону в клинику. Просто хотел его поддержать. Безусловно, Владимир Вольфович понимал, что находится в критическом состоянии. Но последние слова его были такими: «Мне же еще рано уходить, я ведь еще нужен России», — сказал Путин.