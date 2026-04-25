Соцсеть X Илона Маска вывела в публичный доступ отдельный мессенджер XChat для iPhone и iPad. В App Store приложение опубликовано от имени X Corp., а в справочном центре X сервис уже описывается как новый standalone-мессенджер, работающий через существующий аккаунт X.

В официальных материалах X заявлены сквозное шифрование переписки, исчезающие сообщения, возможность отозвать отправленное сообщение, интеграция Grok внутри чатов, а также поддержка файлов и медиа. В справке X отдельно сказано, что теперь могут шифроваться не только обычные сообщения, но и групповые чаты с медиа, а вход в отдельное приложение XChat осуществляется через уже существующий аккаунт X.

На странице приложения в App Store XChat позиционируется как сервис «без рекламы» и «без трекинга», а на отдельной промостранице XChat также заявлены аудио- и видеозвонки, обмен файлами и контроль скриншотов. При этом часть конкретных деталей, которые расходятся в пересказах, — например лимит ровно в 500 участников в группе или таймер самоуничтожения именно через 5 минут, — в доступных официальных материалах X напрямую не подтверждается.

Одновременно X делает важные оговорки по безопасности. В справке компании сказано, что метаданные переписки — например данные о получателе и времени создания сообщения — не шифруются. Кроме того, если пользователь отправляет текст или изображение в Grok прямо из XChat, этот контент выходит за пределы защищенного канала. X также признает, что текущая реализация пока не поддерживает forward secrecy — то есть компрометация ключа устройства теоретически может открыть доступ к прошлым сообщениям этого устройства.

Таким образом, XChat уже можно считать официально запущенным продуктом X Corp., но заявленные приватность и безопасность пока стоит воспринимать с оговорками: базовые функции подтверждены, а часть громких обещаний компании все еще требует независимой технической проверки.