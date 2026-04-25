Соединенные Штаты Америки заморозили криптовалютные кошельки, связанные с Ираном, на сумму 344 млн долларов и продолжат меры по лишению Тегерана возможности «создавать, переводить и возвращать денежные средства».

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

По словам Бессента, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США вводит санкции против множества электронных кошельков, связанных с Ираном, что привело к заморозке криптовалюты на сумму 344 млн долларов.

«Мы будем отслеживать все средства, которые Тегеран пытается вывести из страны, а также нацелимся на все каналы финансовой поддержки, связанные с режимом», — добавил министр.