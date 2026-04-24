В Екатеринбурге разгорелся скандал после того, как преподаватель Уральского Федерального Университета (УрФУ) Юлия Волкова опубликовала фото семьи своего бывшего студента Рашада Агаева и оскорбила его дочь, назвав её «страшненькой», а также допустила высказывания о внешности детей в азербайджанских семьях.

Огласка началась после видеообращения родственницы девочки, которая заявила, что ребёнок имеет проблемы со здоровьем и регулярно принимает лекарства. Отец девочки сообщил, что подобные высказывания со стороны преподавателя — не первый случай, и настаивает на её увольнении.

По его словам, ранее у них были нормальные отношения, однако произошедшее стало шоком. Сама Волкова заявила, что не хотела никого оскорбить и допустила ошибку.

Проректор УрФУ Александр Иванов сообщил, что будет настаивать на увольнении Волковой после её скандального поста в соцсетях.

В УрФУ добавили, что преподаватель должна дать объяснения, после чего ситуацию рассмотрит комиссия по этике.