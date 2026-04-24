НАТО не может полностью выполнять свои функции без участия Испании.

Об этом министр обороны Испании Маргарита Роблес написала в социальной сети X.

По словам министра, Испания активно участвует в восточном фланге НАТО и представлена в различных операциях на суше, на море и в воздухе.

Она отметила, что страна выполняет все свои обязательства перед альянсом и является надежным партнером в этом направлении.

Роблес добавила, что приверженность Испании НАТО не может быть поставлена под сомнение, и страна продолжит играть активную роль в вопросах безопасности.