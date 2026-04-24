Не менее 23 человек получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автобусов вблизи здания Пентагона в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Об этом сообщает Fox News.

Согласно информации, как минимум 10 пострадавших являются работниками американского оборонного ведомства.

Бригады скорой помощи доставили в медицинские учреждения 18 человек, еще пятеро получили необходимую помощь медиков непосредственно на месте аварии.

Правоохранительные органы Пентагона подтвердили факт происшествия и объявили о полном перекрытии транспортного узла и станции метрополитена, расположенных рядом с ведомством.