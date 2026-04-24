Понижения вступительных баллов в университеты не ожидается в текущем году. Об этом Minval сказал эксперт в области образования Мурсал Алиев. Отметим, что в текущем году на выпускных экзаменах 11 человек набрали максимальные 300 баллов. В прошлом году такого показателя достигли 43 выпускника. Однако это еще не окончательный результат. Абитуриентам предстоит также сдать вступительный экзамен, отмечает эксперт. Только после оглашения общих баллов абитуриентов будет ясно, как изменится бальная сетка вступительных экзаменов в этом году. Но уже сегодня можно прогнозировать, что абитуриентам не стоит надеяться на значительное снижение вступительных баллов.

По его словам, еще одним показателем того, что баллы не снизятся, является отсутствие изменений в данных приема. Если в предыдущие годы прием в университеты расширялся, открывались новые специальности, и даже появился новый университет, то в этом году таких изменений не ожидается.

Кроме того, выросла статистика абитуриентов, подавших заявки для участия во вступительных экзаменах. Несмотря на продолжающуюся до 29 апреля регистрацию претендентов, на сегодня в системе Государственного экзаменационного центра регистрацию для участия во вступительных экзаменах прошли свыше 121 тыс. человек, в то время, как на экзамене к 2025/2026 учебному году присутствовало около 115 тыс. абитуриентов.

Кстати, уже сегодня можно сказать, что на предстоящем вступительном этапе самый высокий конкурс намечается среди студентов первой группы специальностей. По последним данным на 24 апреля, в эту группу подали заявки 27 тыс. человек, тогда как в других группах статистика чуть немногим превышает 21 тыс. В связи с этим, в I группе специальностей из-за высокого конкурса может возникнуть достаточно напряженная ситуация. Вдобавок, надо сказать, что пока Кабинет министров не опубликовал план приема студентов на текущий год.