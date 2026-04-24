Впервые с 2003 года на Ближнем Востоке одновременно развернуты три американских авианосца. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) на своей странице в социальной сети X.

Сообщается, что в операции задействованы авианосцы USS Abraham Lincoln (CVN-72), USS Gerald R. Ford (CVN-78) и USS George H.W. Bush (CVN-77), а также более 200 самолетов, 12 кораблей и около 15 тысяч военнослужащих Военно-морских сил и Корпуса морской пехоты США.