Генеральный прокурор Кямран Алиев принял посла Ирана в Азербайджана Моджтабу Демирчилу.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, генеральный прокурор выразил соболезнования в связи со смертью Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, а также гибелью большого числа мирных жителей в результате последних событий, и выразил уверенность в скором установлении мира в регионе.

Камран Алиев отметил, что народы Азербайджана и Ирана являются дружественными и братскими, а между странами существуют древние исторические, культурные и религиозные связи. Было подчеркнуто, что искренние и дружеские отношения между главами государств способствуют углублению сотрудничества по всем направлениям, включая правовую сферу.

Генпрокурор также напомнил о своём рабочем визите в Иран в 2022 году по приглашению иранского коллеги и отметил продуктивные встречи с руководителями правоохранительных органов этой страны на различных международных площадках.

Посол Моджтаба Демирчилу поблагодарил за тёплый приём, подчеркнул важность двусторонних отношений и выразил признательность Ильхаму Алиеву за визит в посольство Ирана и личные соболезнования, а также за всестороннюю поддержку иранскому народу. Он отметил, что Азербайджан стал первой страной, оказавшей гуманитарную помощь Ирану, а также высоко оценил содействие в транзите гуманитарных грузов через территорию страны.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества правоохранительных органов, включая борьбу с преступностью, особенно с незаконным оборотом наркотиков, правовую помощь по уголовным делам, экстрадицию и передачу осуждённых, а также повышение эффективности взаимодействия в этих сферах. Кроме того, состоялся обмен мнениями о развитии отношений и организации взаимных визитов.