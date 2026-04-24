Подготовлен видеоролик о памятнике мирового значения — монастыре Худавенг.

Как сообщили в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана, ролик создан при организации комитета, поддержке специального представительства президента в Кяльбаджарском районе и Министерства культуры Азербайджана.

Отмечается, что монастырь Худавенг, построенный в VI–XIII–XVIII веках и называемый «жемчужиной» албанских храмов на территории Азербайджана, является важным историческим памятником. В видеоматериале подробно раскрываются его история, архитектурные особенности и значение в культурном наследии региона.

Цель проекта — популяризация многовековой истории и материально-духовного наследия региона.