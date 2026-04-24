В Уджарском районе жители подверглись нападению шакала, пострадали три человека.

Инцидент произошел в селе Рястяджа, передает Report.

Жительница села, 72-летняя Гюляндам Мамедова, подверглась нападению шакала в собственном дворе. Соседи, пришедшие ей на помощь, — 67-летний Муса Гасанов и его супруга, 65-летняя Фатма Гасанова, — также получили ранения.

Все пострадавшие были доставлены в отделение скорой и неотложной медицинской помощи.

После оказания первичной медицинской помощи они были отпущены домой на амбулаторное лечение.