Несмотря на апрель, погода остаётся нестабильной: один день напоминает лето, а уже на следующий возвращается зимний холод.

Специалисты, опрошенные Общественным телеканалом, отмечают, что резкие перепады температуры становятся всё более привычным явлением.

Последствия глобального потепления постепенно всё отчётливее ощущаются и в Азербайджане. В то же время эксперты подчёркивают: нестабильность погоды в переходные сезоны — весной и осенью — в целом является естественной. Такие колебания носят регулярный характер и во многом связаны с климатическими особенностями региона.

Эколог Горхмаз Ибрагимли отметил, что с 1980 года изменения климата и рост температуры стали особенно заметны. Однако, по его словам, для территорий с умеренно субтропическим климатом говорить о полном исчезновении времён года некорректно. Речь скорее идёт о сокращении их продолжительности и усилении погодной изменчивости.