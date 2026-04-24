В одном из торговых центров Наримановского района из магазина похитили золотые украшения на сумму 100 тысяч манатов.

Как сообщили в МВД, в результате оперативных мероприятий сотрудники 16-го отделения полиции Наримановского РУП задержали подозреваемых: 20-летнего Рафаэля Гулузаде, 23-летнего Эшгина Самедова, 24-летнего Юсифа Черкезова и его брата, 27-летнего Эльмеддина Черкезова.

Часть похищенных украшений была обнаружена и изъята в доме Гулузаде в селе Амирзейидли Бейляганского района. Остальную часть, по данным следствия, Самедов и Черкезов успели продать.

По факту возбуждено уголовное дело, оперативно-следственные мероприятия продолжаются.