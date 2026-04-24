В результате операции, проведённой сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана, обнаружено более 49 килограммов наркотических средств.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана, в ходе мероприятий у задержанного 35-летнего Аллахшукюра Исмайылзаде изъято 34 килограмма 875 граммов, а у ранее судимого 29-летнего Джейхуна Султанова — 14 килограммов 700 граммов марихуаны с добавлением вредных примесей.

Установлено, что задержанные приобрели наркотики с целью сбыта.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, в отношении задержанных по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста.