16-летняя Рафига Гамбарова, ранее представлявшая Азербайджан на международных соревнованиях, стала серебряным призёром Европейской математической олимпиады среди девушек (EGMO-2026), прошедшей в Бордо (Франция).

В этом году она выступала уже в составе сборной Германии, куда переехала вместе с семьёй в 2025 году. Несмотря на это, её путь в большой математике начался именно в Азербайджане, где она впервые приняла участие в международных конкурсах. Как отмечается, в 2024 году Гамбарова представляла Азербайджан на этой же олимпиаде и тогда ей совсем немного не хватило до бронзовой медали. Этот результат стал для неё стимулом продолжить углублённые занятия математикой.

В интервью немецким СМИ школьница призналась, что в среднем занимается около пяти часов в день: «Если хочешь участвовать в международных соревнованиях, нужно регулярно тренироваться. Это много, но мне это нравится».

По её словам, ключ к успеху — интерес к предмету и настойчивость: «Иногда на решение задачи уходит много времени. Но когда находишь новый подход, это приносит настоящее удовольствие».

На EGMO-2026 все участницы сборной Германии завоевали медали (три серебряные и одну бронзовую), а команда заняла 7-е место среди 67 стран.