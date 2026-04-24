В Баку в предстоящие выходные временно ограничат движение на двух улицах и одном проспекте из-за ремонтных работ.

Как сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, обновление асфальтобетонного покрытия пройдет на улице Самеда Вургуна (на участке между улицами Салатын Аскеровой и Физули), на улице Рашида Бейбутова (между улицами 28 Мая и Шамси Бадалбейли), а также на основном и боковом проездах проспекта Гейдара Алиева (на участке между улицами Муззафара Нариманова и Алескера Гаибова, в направлении города).

Ремонтные работы начнутся 24 апреля в 23:00 и, как ожидается, завершатся 26 апреля в 07:00. При этом на улице Рашида Бейбутова подготовительный этап начнется раньше.

В агентстве отметили, что на указанных участках дорог движение транспортных средств будет частично и полностью ограничено в соответствии с этапами проводимых работ.