В Баку школьница изрезала себя в школьном туалете. Инцидент, по данным СМИ, произошёл 23 апреля в средней школе №145.

Ученица 7-го класса в санитарном узле школы причинила себе повреждения с помощью режущего предмета. Одноклассники сообщили о случившемся учителю и администрации.

В школе заявили, что девочке незамедлительно оказали первую медицинскую помощь, уведомили службу скорой помощи и родителей. В настоящее время состояние школьницы оценивается как удовлетворительное.

По предварительной информации, подросток решилась на этот шаг после угроз со стороны одноклассников — они якобы собирались снять её на видео и распространить запись.