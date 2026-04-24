Армен Григорян, секретарь Совета безопасности Армении и один из главных внешнеполитических стратегов команды действующего премьер-министра Никола Пашиняна, выступил с примечательным заявлением. Заявив, что цены на топливо в стране остаются стабильными, Григорян подчеркнул: «Эта стабильность, на фоне роста цен на мировых рынках, связана с экспортными возможностями Азербайджана в отношении Армении».

Как пояснил секретарь Совбеза Армении, «традиционно Армения закупает топливо у России и Ирана. Однако война России и Украины, удары Украины по российской энергетической инфраструктуре, рост внутреннего спроса в России, а также санкции и блокада Ирана создавали для Армении реальный риск энергетического кризиса». После чего продолжил: «Аналогичные риски сохраняются и для Грузии. В целом стабильность энергетического рынка и цен на Южном Кавказе во многом обеспечивается поставками и экспортом топлива из Азербайджана».

Здесь, безусловно, нужен комментарий. Излишне напоминать: Азербайджан играл и играет очень важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, особенно Южной. Ещё выше ставки для соседней Грузии. И в Баку, и в Тбилиси, и в «третьих странах» прекрасно помнят, как в середине «нулевых» именно поставки из Азербайджана спасли Грузию в разгар зимних холодов от энергетического кризиса. Сказать, что воспользоваться энергетическими и экспортными возможностями Азербайджана весьма полезно и для Армении, — это ничего не сказать. Другой вопрос, что с начала конфликта Армения от этих возможностей была отлучена в результате собственной политики.

Но теперь многое меняется. Как подчёркивают в Баку, настало время перевернуть страницу конфликта. И это не просто слова. Летом 2025 года на переговорах в Вашингтоне был парафирован мирный договор. Конечно, ещё предстоит важный шаг — внесение изменений в конституцию Армении и подписание мирного соглашения как такового.

Но Азербайджан не стал ограничиваться мирными достижениями «на бумаге». Наша страна активно строит экономический базис для мира. Открыт транзит по территории Азербайджана товаров для Армении. СМИ регулярно сообщают о том, что по территории нашей страны в Армению проследовали грузы зерна, минеральных удобрений и т. д. Более того, Азербайджан поставил в Армению несколько партий нефтепродуктов. Это не просто жест. У мирного процесса создаётся экономическая платформа. И важность этого процесса трудно переоценить. Как показывает мировая практика, страны, у которых есть взаимная торговля, гораздо реже воюют между собой. Не говоря уже о прямых экономических выгодах. Цены на топливо здесь — основообразующий элемент. Излишне напоминать: рост цен на горючее тут же взвинчивает стоимость других товаров, прежде всего продукции сельского хозяйства.

А происходит всё, напомним, на фоне серьёзного энергетического кризиса. Россия и Украина воюют, а на войне нужны прежде всего ГСМ. Плюс ко всему Украина регулярно наносит удары по крупнейшим российским НПЗ. В такой ситуации срыв поставок в Армению более чем вероятен. В состоянии войны и Иран. Сегодня пока что действует прекращение огня, но куда свернёт ситуация, ясности нет. Сказать, что это создаёт большие риски для Армении, — ничего не сказать. И на этом фоне возможные поставки из Азербайджана — это не просто диверсификация. Это спасительная соломинка.

Наконец, примечательно, что такую информацию армянская аудитория получила в разгар подготовки к парламентским выборам 7 июня, которые для Армении действительно можно назвать судьбоносными. И где ожидается «решающая схватка» между партией мира и реваншистами. У армянского избирателя появляется возможность подумать, что мир и война означают лично для тёти Ануш и дяди Ашота. Плюс ко всему, в понимании армянской аудитории, особенно тех, кому «за», энергетический кризис — это не ценники на заправках, а электричество по графику, «буржуйки» в квартирах и вырубленные на дрова практически все деревья в пределах видимости. Так что армянскому электорату стоит серьёзно поразмыслить над словами Армена Григоряна.