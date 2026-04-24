По состоянию на 10:00 24 апреля осадков в Азербайджане преимущественно не наблюдалось, однако ночью и утром в некоторых районах прошли дожди, а в высокогорных районах (Кяльбаджар, Лачин) выпал мокрый снег.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Гяндже, Геранбое, Нафталане, Шамкире, Балакяне, Гобустане, Шамахы, Хызы, Загатале, Шеки, Габале, Огузе, Гусаре, Губе и Гёйчае наблюдается туман, видимость ограничена до 500 метров.

В отдельных местах северо-западный ветер временами усиливается. Максимальная скорость ветра достигает: в Кяльбаджаре — 25 м/с, в Агстафе — 21 м/с, в Товузе и Хыналыге — 20 м/с, в Горанбое — 19 м/с, в Зангилане, Нафталане и Дашкесане — 18 м/с, в Лерике и Гядабее — до 16 м/с.