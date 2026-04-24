Вашингтон рассматривает возможность временного отстранения Испании от участия в НАТО из-за отказа поддержать операции США против Ирана. Об этом Reuters сообщил американский чиновник.

По его информации, внутренняя электронная переписка Пентагона включает перечень мер, которые Соединенные Штаты готовы задействовать в отношении партнеров по блоку, если посчитают их содействие американским операциям в ходе противостояния с Ираном неудовлетворительным. Среди возможных шагов — приостановка членства Испании в альянсе и пересмотр позиции США по претензиям Великобритании на Фолклендские острова.

Источник отметил, что США недовольны отказами союзников предоставить доступ к базам и право пролета. В переписке подчеркивается, что обеспечение подобных возможностей является «абсолютным минимумом» для государств — членов альянса.

При этом документ не содержит предложений о выходе США из альянса или закрытии американских баз в Европе.