Президент США Дональд Трамп исключил возможность применения ядерного оружия против Ирана и высказался за то, чтобы оно никогда не использовалось никем в мире, передает ТАСС.

«Нет. Почему бы оно мне понадобилось? Какой же глупый вопрос. Почему бы я применял ядерное оружие?!» — заявил американский президент журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о том, может ли он использовать его против Ирана. «Ядерное оружие никогда не должно быть разрешено применять никому», — убежден глава администрации США.

