28 апреля по совместной инициативе Министерства здравоохранения Азербайджана, Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой и Общества офтальмологов Азербайджана состоится международная научно-практическая конференция, посвященная 103-летию академика Зарифы Алиевой, а также 80-летию Национального центра офтальмологии, носящего ее имя.

Как сообщили в Научно-информационном, учебном и организационно-методическом отделе Центра, эта конференция, ставшая уже традиционной, является важной платформой для обсуждения последних научных достижений и современных медицинских технологий в области офтальмологии, а также для обмена опытом между местными и зарубежными специалистами.

Основной целью конференции является обсуждение актуальных проблем офтальмологии, анализ новых методов диагностики и лечения, а также определение перспектив дальнейшего развития данной области.

В мероприятии выступят с научными докладами врачи Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой, офтальмологи и ученые из различных регионов страны. Наряду с этим, в конференции примут участие известные специалисты из России, Турции, Италии, Узбекистана и других стран, которые поделятся своим опытом.

Со вступительной речью на конференции выступит министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев. Затем с докладами выступят директор Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой, председатель Общества офтальмологов Азербайджана, профессор Эльмар Гасымов, президент Национальной Академии наук Азербайджана, академик Иса Габиббейли, председатель комитета по здравоохранению Милли Меджлиса академик Ахлиман Амирасланов, а также почетный председатель Офтальмологического общества Тюркских Республик Сунай Думан.

В рамках конференции в Национальном центре офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой состоится торжественное открытие Глазного банка.

На конференции будут обсуждены такие темы, как «Роль Национального глазного банка в развитии услуг кератопластики в Азербайджане», «Из темноты к свету — дар зрения: успешный путь и перспективы от потенциального донора до трансплантации роговицы», «Почему я хочу стать донором?», «Сквозная и послойная кератопластика: показания и отдаленные результаты», «Оценка воспалительных и противовоспалительных цитокинов в слезной пленке после глубокой передней ламеллярной кератопластики», а также доклад «Биомаркеры оптимальных результатов при эндотелиальной кератопластике», который будет представлен онлайн Вито Романо, и другие темы.

Эти вопросы позволят представить как теоретические знания, так и практический опыт, а научные дискуссии внесут вклад в формирование новых подходов в области офтальмологии.

Отметим, что выдающийся азербайджанский ученый-офтальмолог, академик Зарифа Алиева внесла неоценимый вклад в развитие офтальмологии. Ее научная деятельность получила высокую оценку не только в Азербайджане, но и на международном уровне. Академик Зарифа Алиева добилась важных научных результатов в исследовании и ликвидации широко распространенного в свое время в Азербайджане заболевания — трахомы, а также в области профилактики и лечения профессиональных заболеваний глаз.

Академик Зарифа Алиева является автором фундаментальных трудов, таких как «Возрастные изменения глаза и зрительного нерва», «Анатомо-физиологические особенности гидродинамической системы глаза», «Иридодиагностика», «Патология глаза при сахарном диабете», «Актуальные проблемы офтальмологии».

Академик Зарифа Алиева — автор более 150 научных работ, 14 монографий и 12 рационализаторских предложений, внесла неоценимый вклад в развитие медицинской науки Азербайджана.