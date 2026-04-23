Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана на этой неделе установили дополнительные морские мины в Ормузском проливе. Об этом сообщили представитель США и источник, знакомый с ситуацией, пишет Axios.

Отмечается, что противостояние в одном из ключевых мировых нефтяных маршрутов обостряется: Иран, по имеющимся данным, минирует акваторию и атакует коммерческие суда, в то время как США усиливают своё военно-морское присутствие.

После получения информации о новых событиях президент США Дональд Трамп в четверг заявил в социальной сети «Truth Social», что ВМС США должны «открывать огонь на поражение без колебаний» по любым иранским лодкам, занимающимся установкой мин.

Согласно оценкам, появление новых мин в проливе может усугубить ситуацию на мировом нефтяном рынке.

Ранее Международное энергетическое агентство уже охарактеризовало происходящее как крупнейший сбой поставок нефти в истории глобального рынка, превосходящий кризисы 1970-х годов.