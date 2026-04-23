В Приморском национальном парке впервые пройдёт фестиваль джаза и вина, который состоится 24 апреля и продлится до 3 мая.

Журналисты ознакомились с площадкой проведения мероприятия.

Пресс-секретарь Управления Приморского бульвара Эфсане Мехтиева заявила, что после небольшого перерыва Бакинский бульвар вновь станет площадкой для яркого культурного проекта. Фестиваль объединит джазовую музыку и гастрономию и продлится 10 дней под открытым небом.

По её словам, в рамках программы запланированы живые джазовые выступления, концерты молодых исполнителей, дегустации, мастер-классы и презентации местной продукции. Основная цель фестиваля — популяризация азербайджанских джазовых традиций, поддержка молодых талантов и расширение аудитории жанра.

Мехтиева отметила, что фестиваль пройдёт на территории у Государственного кукольного театра, в зоне традиционной ярмарки. Мероприятие будет проходить ежедневно с 13:00 до 23:00, а вечерние концерты под открытым небом будут начинаться в 19:00.

Вход на территорию фестиваля свободный, однако доступ в специальные зоны у сцены будет осуществляться по билетам.