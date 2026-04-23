Бюро по туризму Азербайджана приняло участие в выставке Kazakhstan International Tourism Fair 2026 (KITF) в городе Алматы.

Как сообщили в Государственном агентстве по туризму, на выставке, в которой приняли участие 10 представителей местной туристической индустрии, включая ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), наша страна была представлена как привлекательное туристическое направление круглый год.

Участникам была представлена подробная информация о существующих возможностях в сферах культурного туризма, приключенческого и активного отдыха, оздоровительного туризма, а также деловых мероприятий.

В рамках визита также была проведена презентация туристического направления для 40 представителей туристической индустрии Казахстана.

Мероприятие завершилось деловым ужином с участием более 20 туристических компаний и туроператоров, в ходе которого были обсуждены потенциальные возможности сотрудничества.

Отметим, что в январе-марте этого года число посетивших Азербайджан из Казахстана увеличилось на 8,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 19 762 человека.