В Азербайджане планируется снабдить бригады скорой помощи профессиональными средствами связи спасательного уровня. Как следует из данных тендера, объявленного Республиканским центром экстренной и неотложной медицинской помощи, речь идет о закупке 100 единиц переносных устройств связи.

Согласно техническим требованиям, закупаемые устройства представляют собой не обычные мобильные телефоны, а ручные радиостанции с поддержкой мобильной связи (LTE). Они работают на базе Android и поддерживают GPS-навигацию, что позволяет отслеживать местоположение бригад в реальном времени. Устройства должны соответствовать военному стандарту прочности MIL-STD-810H и иметь защиту от воды и пыли уровня IP68.

Также указано, что техника должна быть совместима с оборудованием Hytera — одного из ведущих производителей профессиональных радиостанций, широко используемых спасательными и экстренными службами. Фактически речь идет о внедрении в систему скорой помощи технологий, которые применяются спасателями и силовыми структурами — так называемых устройств Push-to-Talk, позволяющих мгновенно связываться с диспетчерами и другими бригадами.

Ожидается, что это повысит скорость координации, особенно в экстренных ситуациях, и улучшит управление выездами. Предполагаемая стоимость закупки составляет 42,48 тыс. манатов, а поставка должна быть обеспечена по итогам конкурса, заявки на который принимаются до 15 мая 2026 года.