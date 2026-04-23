Министр науки и образования Эмин Амруллаев подписал приказ, направленный на регулирование деятельности образовательных учреждений города Баку в период проведения 13-й сессии Всемирного форума по городскому развитию ООН (WUF13), которая состоится с 17 по 22 мая.

Как сообщили в пресс-службе министерства, в указанный период в организации учебного и воспитательного процесса в образовательных учреждениях столицы (за исключением дошкольных учреждений и школ-интернатов) будут внесены изменения.

Согласно приказу, для подготовительных групп и учащихся начальных классов общеобразовательных школ каникулы перенесены на 18–22 мая (вместо ранее запланированных 1–5 мая).

Кроме того, в период с 18 по 22 мая занятия для учащихся V–XI классов общеобразовательных школ Баку будут проводиться в дистанционном формате, за исключением Пираллахинского, Гарадагского, Сураханского, Сабунчинского и Низаминского районов.

В профессиональных, средних специальных и высших учебных заведениях, расположенных в Баку, обучение в эти даты также будет организовано дистанционно.