В Азербайджане 24–25 апреля ожидается усиление ветра, в связи с чем Национальная гидрометеорологическая служба объявила жёлтое и оранжевое предупреждения.

В соответствии с оранжевым предупреждением, в ряде регионов — включая Газах, Агстафу, Гянджу, Мингячевир, Шеки, Габалу, Шамахы, Гусар и другие территории — прогнозируется северо-западный ветер со скоростью 20,8–28,4 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в других регионах страны в соответствии с жёлтым предупреждением ожидается северо-западный ветер со скоростью 13,9–20,7 м/с.