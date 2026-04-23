Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Турцию с 23 апреля – Днем национального суверенитета и детей.

«Искренне поздравляем братскую Турция с Днём национального суверенитета и детей. Этот праздник, подаренный детям основателем Турецкой Республики Мустафой Кемалем Ататюрком, имеет особое значение как символ мира, дружбы и надежды на будущее.

Братские и стратегические союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией, основанные на принципе «одна нация — два государства», ещё больше укрепляются благодаря таким ценностям. Мы уверены, что наша общая история, культура и ценности передадут будущим поколениям дух единства и солидарности.

В этот знаменательный день желаем братской Турции мира, процветания и устойчивого развития, а всем детям — здоровья, счастья и светлого будущего», — говорится в поздравлении.