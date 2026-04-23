Азербайджан в первом квартале 2026 года существенно увеличил закупки подсолнечного шрота из Республики Татарстан. По данным Центра оценки качества, импорт вырос на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 4,6 тыс. тонн. Речь идет о важном компоненте для производства комбикормов, который широко используется в животноводстве. Азербайджан остаётся ключевым направлением экспорта данной продукции из Татарстана.

Всего за январь–март текущего года татарстанский филиал подтвердил качество и безопасность 5,1 тыс. тонн подсолнечного шрота, поставленного на внешние рынки. Помимо Азербайджана, новым импортёром в этом году стал Туркменистан, куда было отгружено 0,5 тыс. тонн продукции.

Перед отправкой каждая партия прошла тщательную лабораторную проверку. Специалисты исследовали образцы на соответствие требованиям стран-импортёров и условиям контрактов. В частности, продукция прошла энтомологическую и гербологическую экспертизы, а также была проверена по ряду показателей — включая содержание белка, клетчатки, уровень влаги, наличие токсичных элементов, пестицидов, микотоксинов, радионуклидов и ГМО.

В результате проведённых испытаний подсолнечный шрот был признан безопасным и соответствующим установленным стандартам, что позволило нарастить экспортные поставки, в том числе в Азербайджан.