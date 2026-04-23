Бакинская инициативная группа (БИГ) и Международная сикхская федерация подготовили совместный отчёт под названием «За пределами границ: транснациональные репрессии Индии против сикхской диаспоры».

Как сообщили в БИГ, документ содержит обширные материалы о давлении, слежке, угрозах и насильственных действиях, осуществлённых правительством Индии в отношении сикхских активистов, политических эмигрантов, а также руководителей и членов диаспоральных организаций за рубежом.

Главная цель документа — систематизировать методы, используемые правительством Индии для подавления сикхских политических активистов за пределами страны через различных акторов, а также выявить угрозы, которые представляют эти действия с точки зрения международного права, прав человека и нарушения суверенитета государств, где они совершаются, включая США, Канаду и другие страны.

В отчёте также рассматриваются современная история и политический контекст преследования сикхской политической активности со стороны индийских властей. Отмечается, что в 1986 году требования о создании независимого сикхского государства были встречены не диалогом, а применением силы, массовыми преследованиями, покушениями, пытками и необоснованными арестами. В результате такой репрессивной политики сикхская политическая активность внутри страны была подавлена и фактически парализована. Это вынудило сикхских активистов искать политическое убежище в США, Канаде, Австралии и других странах. Однако даже этот вынужденный шаг, продиктованный целенаправленной политикой индийского правительства, не обеспечил им полной безопасности — указанные лица и члены их семей по-прежнему подвергаются преследованию и угрозам за рубежом.