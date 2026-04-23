В Азербайджан экстрадированы ещё два человека, объявленные в международный розыск.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана, в соответствии с требованиями Конвенции от 7 октября 2002 года «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам», Генеральной прокуратурой России были удовлетворены ходатайства об экстрадиции граждан Азербайджана Шахруддина Сулейман оглу Гёйлярова и Эльшада Адиль оглу Алескерова.

По уголовному делу, рассматриваемому Сальянском районном суде, Шахруддин Гёйляров обвиняется в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности гибель потерпевшего. Он был объявлен в международный розыск из-за того, что уклонялся от суда и скрывался от следствия.

По уголовному делу, расследуемому в Сумгайытском городском управлении полиции, в отношении Эльшада Алескерова были установлены основания для подозрения в совершении мошенничества с причинением значительного ущерба в размере 15 000 манатов. Он был привлечён к ответственности в качестве обвиняемого. Он также был объявлен в международный розыск из-за того, что уклонялся от следствия и скрывался.

В сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции оба лица были доставлены в Азербайджан.

В настоящее время по данным лицам продолжаются соответствующие процессуальные действия.