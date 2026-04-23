Уровень воды в Каспийском море к 2050 году может снизиться на 8–21 метр, заявил координатор временного секретариата Тегеранской конвенции — рамочного документа о защите Каспия — Махир Алиев, выступивший модератором тематической сессии на Региональном экологическом саммите в Астане.

«Существуют прогнозы, согласно которым уровень моря к середине столетия может снизиться на 8–21 метр», — сказал он.

По словам Махира Алиева, для решения проблемы обмеления необходимы долгосрочные совместные действия всех пяти прикаспийских стран.

Заместитель генерального секретаря ООН и исполнительный директор программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен призвала страны региона утвердить план действий на 2026–2036 годы по научному мониторингу, адаптации к изменению климата и защите экосистемы Каспия.