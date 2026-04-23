В Баку во время задержания разыскиваемые лица оказали сопротивление полиции.

Как сообщили изданию «Кавказинфо» в пресс-службе МВД, при задержании разыскиваемого за причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений ранее неоднократно судимого Салеха Валехова находившийся вместе с ним ранее судимый Ильгар Асланов оказал сопротивление сотрудникам полиции, применив топор.

Сотрудники полиции были вынуждены применить табельное оружие, в результате чего И. Асланов был задержан и госпитализирован, а С. Валехов передан следствию.