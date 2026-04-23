Специальный посланник президента США по глобальным партнерствам Паоло Замполли выступил с предложением заменить сборную Ирана на чемпионате мира — 2026 по футболу на национальную команду Италии, которая не отобралась на мундиаль. Его слова приводит издание Financial Times.

«Подтверждаю, что я предложил [Дональду ]Трампу и [Джанни] Инфантино заменить Иран на чемпионате мира Италией. Я итальянец по происхождению, и было бы мечтой увидеть сборную Италии на турнире, проводимом в США. Имея четыре титула, они обладают всеми необходимыми качествами, чтобы заслужить место в сетке», — указал он.