Известный казахстанский боец Асу Алмабаев вместе со своей командой отправился в Баку, передает пресс-служба Dar Pro Team.

«Именно там пройдет заключительный и самый важный этап подготовки. Желаем Асу тщательно подготовиться к бою 27 июня и выйти в октагон в своей лучшей форме», — говорится в сообщении

«Зульфикар» выступит в рамках турнира UFC Fight Night 280, который состоится 27 июня 2026 года в Баку. Соперником Алмабаева по бою в наилегчайшем весе станет американец Чарльз Джонсон (19-8). Алмабаев на сегодняшний день является восьмым номером дивизиона, а его оппонент — 14-м. .