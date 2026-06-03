УЕФА отстранил азербайджанский футбольный клуб «Туран-Товуз» от Лиги конференций из-за дела о договорных матчах, связанного с семью игроками команды в 2019 году.

В клубе заявили, что заняли 3-е место в чемпионате Азербайджана и заслужили право выступать в еврокубках по спортивному принципу.

«Туран-Товуз» намерен обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) и предпримет все необходимые юридические шаги для восстановления права на участие в турнире.

Несмотря на санкции, клуб продолжает подготовку к новому сезону и планирует провести учебно-тренировочный сбор в Турции.