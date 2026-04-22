В целях обеспечения комфортного и безопасного передвижения граждан в Баку будут проведены ремонтные работы на ряде дорог.

Как сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, в рамках работ, с учётом текущего состояния дорожного покрытия, планируется проведение ремонта на проспекте Наримана Нариманова (от разворотного участка на улице Абдуллы Шаига до улицы Гурбана Халилова), а также на улице Тебриз (на участке между улицами К. Рагимова и Гасаноглу — в направлении станции метро «Нариманов»).

В связи с проводимыми работами с 22 апреля с 23:00 до 23 апреля до 17:00 на указанных участках будет частично ограничено движение транспорта.

Водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам, соблюдать требования временных дорожных знаков и строго следовать правилам дорожного движения.