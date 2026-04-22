В деятельности одной из крупнейших розничных сетей «Kontakt Home» выявлены нарушения законодательства.

Об этом заявило Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при президенте.

Согласно информации, агентство провело расследование в отношении ООО «ABC-Telecom», являющегося владельцем сети магазинов, и выявило ряд нарушений законодательства о конкуренции, а также нарушений, связанных с рекламной деятельностью. В частности, установлены факты продвижения продукции, техники и услуг, реклама которых запрещена и несоблюдение установленных законом правил и требований к распространению рекламы.

Кроме того, в связи с нарушением законодательства о рекламе за 2026 год были составлены протоколы об административных правонарушениях.

По выявленным фактам будут приняты меры в соответствии с законодательством.