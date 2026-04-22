На 23 апреля в ряде регионов Азербайджана ожидается ветреная погода, в связи с чем объявлено жёлтое предупреждение.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно информации, в Джульфе, Ордубаде, Губе, Гусаре, Хачмазе, Хызы, Шабране, Сиязане, Газахе, Агстафе, Шамкире, Товузе, Лерике, Ярдымлы, Дашкесане, Гедабеке, Гяндже, Гёйгёле, Самухе, Гёранбое, Нафталане, Мингячевире, Гёйчае, Гаджигабуле, Нефтчале, Сальяне, Сабирабаде, Гобустане, Шамахы, Кяльбаджаре, Лачине, Джебраиле, Физули и Зангилане в соответствии с жёлтым предупреждением ожидается западный ветер со скоростью 13,9–20,7 м/с.