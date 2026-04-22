В связи с техническим инцидентом, произошедшим 21 апреля в бакинском метро, Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) вывело на линии дополнительные автобусы.

Как сообщили в пресс-службе AYNA, для регулирования пассажиропотока увеличено число автобусов на направлениях, способных заменить метро, что позволит сократить интервалы ожидания и обеспечить более удобное и своевременное прибытие пассажиров.

«Продолжается привлечение дополнительных автобусов на маршруты, проходящие по направлениям станций метро «Эльмляр Академиясы», «Низами», «28 Мая», «Гянджлик», «20 Января», «Нариман Нариманов», «Кёроглу», «Гара Гараев», «Нефтчилярь», «Ахмедли», где наблюдается особая загруженность пассажиров, а также по другим основным направлениям города», — говорится в сообщении.