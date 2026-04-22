На участке 0–8 км автомобильной дороги Муганлы–Исмаиллы–Габала с 07:00 24 апреля до 24:00 30 апреля будут проводиться ремонтные работы.

На время ремонта движение транспорта в обоих направлениях на указанном отрезке будет полностью ограничено.

В качестве альтернативы движение будет организовано по маршруту Муганлы–Агсу–Гарамерьем–Исмаиллы.

При этом для жителей населённых пунктов, расположенных вдоль закрытого участка, будет обеспечен безопасный проезд через зону ремонта. Водителей просят заранее планировать маршруты и пользоваться альтернативными дорогами.