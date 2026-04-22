Еще пять граждан Азербайджана репатриированы из Сирии.

Как сообщает МИД Азербайджана, из зоны конфликта Сирии через территорию Турции в Азербайджан были репатриированы 5 граждан Азербайджана — 2 женщины и 3 ребёнка.

В первую очередь были установлены местонахождение репатриантов, их личности и принадлежность к гражданству Азербайджанской Республики, после чего был организован их переход на территорию Турции.

Представители соответствующих государственных органов, ответственных за репатриацию граждан Азербайджана из Ирака и Сирии, были направлены в Стамбул, где было обеспечено проведение первичного медицинского и психологического обследования репатриантов.

Посольство Азербайджанской Республики в Турции и Генеральное консульство в Стамбуле, осуществляя соответствующую координацию, обеспечили граждан свидетельствами и авиабилетами.

21 апреля 2026 года в сопровождении делегации указанные граждане были репатриированы в Азербайджан.

Предусматривается проведение соответствующих мероприятий по социальной реабилитации и реинтеграции репатриантов в общество.