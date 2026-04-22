Массовые проверки старшеклассников проводятся в школах Абшеронского района. Как сообщает Minval, в частности, они начаты во всех учебных заведениях городов Хырдалан, Сумгайыт и окрестных территорий.

Представители правоохранительных органов стали проверять сумки и самих школьников на предмет наличия запрещённых предметов. К ним относятся любые колюще-режущие предметы, табачные изделия и т. д.

В рамках внезапных проверок в школах, как правило, инспекторы по делам несовершеннолетних заходят в классы и проводят личный досмотр каждого из присутствующих на уроках. Учащихся, у которых выявляются запрещённые предметы, уводят для дополнительной беседы — для выяснения обстоятельств, при которых ученик принёс с собой тот или иной предмет. Вдобавок о случившемся сразу же уведомляются руководство учебного заведения и родители.

Отметим, что на протяжении уже нескольких дней педагоги настоятельно требуют, чтобы родители проверяли рюкзаки учащихся, прежде чем отправляют детей учиться. Причиной тому послужили частые инциденты в школах среди подростков.

Например, ещё пару дней назад в бакинской средней школе №286 ученик 9-го класса (имя не разглашается по уважительным причинам) облил своего одноклассника спиртом и поджёг его. Об этом сообщило Управление образования Баку.

Отмечается, что администрация школы немедленно вызвала скорую помощь. Пострадавшему оказали первую помощь, после чего его доставили в медицинское учреждение для осмотра и лечения. Родители ученика и соответствующие органы были проинформированы о случившемся. «Ситуация взята под контроль соответствующими структурами, начато разбирательство», — сказали в Управлении.

Также, указали в ведомстве, в рамках внутреннего расследования проводятся беседы с одноклассниками и учителями ученика.

В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) сообщили, что пострадавший, 2011 года рождения, госпитализирован с ожогами в Ожоговый центр при Медицинском центре имени Н. Нариманова. У него диагностированы термические ожоги II–III степени. Подростка в тяжёлом состоянии немедленно поместили в отделение реанимации. В свою очередь подозреваемый в совершении поджога задержан сотрудниками полиции, начато разбирательство.

Стоит отметить, что это не первый подобный случай.

Напомним, 6 февраля этого года около 09:00 ученик 10-го класса А. Ш. пришёл в лицей İdrak с охотничьим оружием, принадлежащим его отцу, и ранил из дробовика преподавательницу Шахлу Камилову, 1997 года рождения. Впоследствии юноша был задержан.

По факту произошедшего в Бинагадинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 29 и 120.1 Уголовного кодекса АР (покушение на умышленное убийство).

Впоследствии, оправившись после длительного лечения, Камилова простила ученика, а экспертиза показала, что у подростка есть психические отклонения, однако он осознавал свои действия и мог ими управлять. Это не освобождает его от ответственности, но может быть учтено как смягчающее обстоятельство.