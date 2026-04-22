С иранского трека приходят противоречивые новости. Днём 21 апреля появились оптимистичные новости: как уже сообщал Minval Politika, согласно утечкам, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи дал «зелёный свет» на отправку делегации для переговоров с США. Те же источники анонсировали визит в столицу Пакистана Исламабад, где и проходят переговоры, вице-президента США Джея Ди Вэнса.

Но, тем не менее, очередной раунд переговоров не состоялся. Иранская делегация так и не вылетела в Исламабад. Это подтверждают и источники в МИД и парламенте Ирана, по словам которых ни одна делегация, включая техническую, не покидала страну, и иранские государственные СМИ. Уже через несколько часов иранское агентство Tasnim проинформировало, что представители Ирана отказались участвовать в переговорах с США и сообщили об этом американской стороне через посредника. Это окончательное решение — власти Ирана считают своё участие в переговорах пустой тратой времени, поскольку «США препятствуют достижению какой-либо разумной сделки».

Тем не менее, несмотря на все свои прежние ультиматумы, президент США Дональд Трамп приказал продлить перемирие с Ираном. По его словам, власти Пакистана, который выступает посредником между Вашингтоном и Тегераном, попросили Соединённые Штаты приостановить нанесение ударов по Ирану до тех пор, пока руководство и представители страны не выработают единое предложение.

Пока что власти Пакистана не подтвердили и не опровергли этого заявления Трампа, который явно намекает на раскол в иранских верхах. По американской версии, там не сходятся во мнении сторонники жёсткой линии в лице КСИР и более прагматичные приверженцы мира и компромиссов. И если верить утечкам, что духовный лидер ИРИ Моджтаба Хаменеи дал отмашку на продолжение переговоров, но иранская делегация в Пакистан так и не отправилась, в это можно было бы поверить.

Но, во-первых, не будем забывать, что речь идёт об утечке, а не официальной информации. А во-вторых, слишком многое указывает на то, что сегодня поставить войну на паузу нужно как раз Трампу, чья военная стратегия в Иране явно заходит в тупик.

В самом деле, опрокинуть Иран с помощью «ракетного блицкрига» США не удалось. Даже ликвидация практически всей правящей верхушки не привела к падению режима. Рухнули надежды и на протестное движение внутри страны. Во-первых, ставка на монархистов изначально не могла себя оправдать: без поддержки на национальных окраинах ни одна политическая сила в Иране не может чувствовать себя достаточно уверенно. А во-вторых, ракетные удары донельзя скомпрометировали эту самую оппозицию: приходить к власти на чужих штыках и чужих ракетах — не та идея, которая могла сработать. Особенно в Иране.

Теоретически оставался шанс на сухопутное вторжение, но это уже не «маленькая победоносная электронная война», а тяжёлая и затяжная, с неизбежным потоком гробов в США и столь же неизбежными скандалами: к «войне в белых перчатках» куда легче призвать и отдать соответствующие распоряжения, чем реализовать это на практике. «Эксцессы исполнения» происходят куда чаще, чем это кажется многим.

Это, конечно, версия, в которую можно верить или не верить. Но объявленный, а потом отменённый ультиматум — это слишком явный признак того, что «дуэль взглядов» с Ираном Трамп уже проиграл.