После частичного обрушения участка крепостной стены на территории Ичеришехер к восстановительным и мониторинговым работам были привлечены также международные эксперты.

Об этом Report сообщил председатель правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Руфат Махмуд.

По его словам, в настоящее время на месте продолжается инженерно-экспертная оценка. Специалисты и государственные структуры в координации проводят исследования и работы по стабилизации. Он также отметил, что на данный момент дополнительной угрозы для крепостных стен нет.

Руфат Махмуд подчеркнул, что за состоянием стены ведётся постоянный мониторинг.