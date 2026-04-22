Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, находящийся с официальным визитом в Азербайджане, 22 апреля посетил Аллею шехидов.

Гость почтил память героических сынов Родины, отдавших жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, и возложил венок к памятнику «Вечный огонь». Высокому гостю, полюбовавшемуся панорамой азербайджанской столицы с самой высокой точки Баку, была представлена информация об истории Аллеи шехидов и о проводимых в городе работ по благоустройству.

Эдгарс Ринкевичс посетил Аллею почетного захоронения, почтил память Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.

Была также почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, к ее могиле возложены свежие цветы.

Также состоялось посещение могилы выдающегося государственного деятеля Азиза Алиева и талантливого врача Тамерлана Алиева, к их могилам были возложены цветы.