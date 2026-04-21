Счетная палата выявила проблемы в информатизации системы образования.

Это следует из бюллетеня «Государственного аудита», который охватил период с 1 января 2021 года по 1 января 2025 года.

В отчете отмечается, что, несмотря на наличие в структуре Министерства науки и образования отдельного учреждения по материально-техническому обеспечению, Управление информатизации системы образования за этот период закупило компьютеры, принтеры и другое оборудование на сумму 8 млн 491 тыс. манатов.

В ходе аудита проанализированы 30 действующих проектов в сфере образования. В них выявлены недостатки, связанные с информационной безопасностью, документацией, а также механизмами управления и контроля.

Также установлено, что в ряде информационных систем не полностью соблюдаются требования «Единой системы входа» по идентификации пользователей, а интеграция и обмен данными между системами остаются на недостаточном уровне.

Счетная палата отметила, что эти недостатки снижают эффективность информационных систем, цифрового управления и использования государственных средств.