В ряде районов Азербайджана зафиксировано повышение уровня воды в реке Кура по сравнению с предыдущими сутками.

Как сообщили в Службе государственного надзора за использованием и охраной вод при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана, в пределах Зардабского района уровень воды повысился на 11 сантиметров и составил 893 сантиметра. В Сабирабадском районе рост составил 7 сантиметров (751 сантиметр), в Ширванской зоне — 16 сантиметров (557 сантиметров), в Сальянском районе — 20 сантиметров (685 сантиметров), в Нефтчалинском районе — 4 сантиметра (190 сантиметров).

Также приводятся данные по ряду рек: в Тертерчае расход воды составляет 9 кубических метров в секунду, в Тутгунчае — 7, в Хакаричае — 13, в Баситчае — 7, в Забухчае — 4, в Баргюшадчае — 23, в Охчучае — 14, в Левчае — 7, в Шельвечае — 3 кубических метра в секунду.